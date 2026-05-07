En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el médico forense Carlos Mauricio Cassinelli declaró este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y brindó detalles sobre la autopsia realizada al exfutbolista.

Durante su testimonio, el profesional aseguró que Maradona presentaba un “edema generalizado” y describió que había “agua por todos lados” en el cuerpo, además de mencionar la presencia de un “falso hongo de espuma” en la boca, compatible con un cuadro de insuficiencia cardíaca.

Cassinelli explicó que el cadáver se encontraba “hinchado”, con un abdomen prominente y signos de edema, al tiempo que indicó que la causa de muerte fue un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, junto con una miocardiopatía dilatada detectada en la necropsia.

Además, el forense describió las condiciones de la habitación en la vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, donde falleció Maradona el 25 de noviembre de 2020. Según relató, los ventanales estaban tapiados, las cortinas cerradas y no había aparatología médica en el lugar. También enumeró distintos elementos hallados en el dormitorio, como sueros, ampollas de Ranitidina y un inodoro portátil.

En otro tramo de la declaración, sostuvo que la temperatura de la habitación era de 25 grados y que tanto el ventilador como el aire acondicionado estaban encendidos. Respecto a la data de muerte, señaló que se habría producido entre las 9 y las 12 del mediodía.

La audiencia contó con la presencia de varios de los imputados, entre ellos Leopoldo Luque, Mariano Perroni y Pedro Di Spagna. También volvió a participar el abogado Fernando Burlando, tras ausentarse en la jornada anterior.

En este juicio están acusados por presunto homicidio simple con dolo eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y otros integrantes del equipo médico y de cuidados que asistían al exfutbolista.