Una grave denuncia contra efectivos de la Policía de Córdoba generó conmoción en la provincia luego de que una mujer asegurara que fue obligada a mostrar fotos íntimas de su celular durante un allanamiento realizado en la ciudad de San Francisco del Chañar.

Según trascendió, el procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por averiguación de robo iniciada en diciembre de 2025. La víctima denunció que, durante el operativo, los policías la interrogaron y la presionaron para exhibir contenido privado almacenado en su teléfono celular.

La mujer, que crea contenido erótico para una plataforma para adultos, sostuvo además que los efectivos intentaron que se autoincriminara durante el procedimiento.

La causa quedó en manos de la fiscal Analía Cepede, quien confirmó que existen irregularidades en el accionar policial. “Por más que ella hubiera querido voluntariamente exhibir su material del celular, los policías no están habilitados”, explicó la funcionaria judicial en declaraciones televisivas.

La fiscal detalló que los investigados son cuatro efectivos policiales: tres hombres y una mujer. Además, remarcó que lo más grave del caso fue el enfoque sobre la intimidad de la denunciante, ya que ese contenido no guardaba relación con la causa investigada.

“Más allá de que era irregular la apertura del celular, lo que resulta aberrante es que se haya focalizado en la cuestión de la intimidad”, expresó Cepede.

Por otro lado, se informó que la víctima permanece internada tras haber intentado suicidarse. La Justicia aguardará su recuperación para avanzar con una declaración formal.

Mientras continúa la investigación judicial, tres de los cuatro policías denunciados fueron pasados a situación pasiva y apartados de sus funciones.