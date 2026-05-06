Murió una alumna de 14 años tras sufrir un ACV en Córdoba

La adolescente de 14 años sufrió un ACV hemorrágico mientras se encontraba en clases en un colegio de Córdoba.

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad educativa de Río Cuarto luego de la muerte de una estudiante de 14 años que sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico mientras estaba en clases.

La adolescente fue identificada como Emilia Amaya y cursaba tercer año en el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en el barrio Banda Norte de la ciudad cordobesa.

Según informaron medios locales, la joven comenzó a sentirse mal durante una clase y pidió permiso para ir al baño. Allí sufrió una descompensación y fue trasladada de urgencia a un centro de salud cercano. A pesar de los intentos médicos por reanimarla, falleció poco después.

La investigación quedó en manos del fiscal Pablo Jávega. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de muerte fue un ACV hemorrágico, aunque todavía se esperan estudios complementarios.

Tras conocerse la noticia, el colegio decretó dos días de duelo institucional y publicó un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a la estudiante.

“En cada aula quedará su risa, en cada recreo su presencia y en cada recuerdo la huella de quien supo ser compañera y amiga”, expresaron desde la institución educativa.

Además, docentes, compañeros y familiares compartieron mensajes de dolor y acompañamiento a través de redes sociales. El sepelio de Emilia está previsto para este martes al mediodía.