Santa Fe será sede del Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este martes el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026, una competencia internacional que se disputará por primera vez en Argentina y tendrá como sede a la ciudad de Santa Fe.

El evento se desarrollará del 3 al 6 de septiembre en el Parque del Sur, en la capital provincial, y convocará a jóvenes nadadores de los cinco continentes. La organización estará a cargo del Gobierno de Santa Fe, junto a la Federación Santafesina de Natación, con el acompañamiento de la Lotería de Santa Fe.

La competencia también tendrá un valor estratégico, ya que funcionará como test event de los Juegos Suramericanos 2026, que se realizarán en la provincia y reunirán a más de 5.000 atletas.

Durante la presentación, realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Pullaro destacó que la inversión en deporte forma parte de una política pública orientada a la integración, el desarrollo y la construcción de oportunidades para los jóvenes.

“Cada inversión que hacemos, tanto para organizar eventos como para desarrollar infraestructura, responde a la convicción de que Santa Fe está dando vuelta la página”, afirmó el mandatario.

En ese marco, el gobernador sostuvo que la provincia busca consolidarse como referencia nacional e internacional en materia deportiva. Además, vinculó estas acciones con una agenda que combina seguridad, convivencia y promoción de espacios de participación para niñas, niños y adolescentes.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, remarcó que este tipo de eventos son posibles cuando existe una decisión política sostenida para impulsar el deporte. Por su parte, autoridades deportivas valoraron el trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y entidades vinculadas a la natación.

Según informó la Federación Santafesina de Natación, se espera la participación de cerca de 400 competidores de distintos países. El certamen incluirá pruebas de 10, 7,5 y 5 kilómetros, además del formato Knockout Sprint.