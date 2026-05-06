El Gobierno de Santa Fe inició este martes el proceso licitatorio para ejecutar obras de mantenimiento y reparación en distintos tramos de rutas provinciales. El plan contempla una inversión superior a los 52.000 millones de pesos y alcanzará más de 4.500 kilómetros de la red vial santafesina.

El acto se realizó en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, junto al administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo.

La iniciativa se divide en seis licitaciones regionales y prevé la ejecución de trabajos con 12 frentes de obra en simultáneo, dos por cada contrato, para avanzar de manera coordinada en distintos puntos del territorio provincial.

Durante la presentación, Enrico destacó la magnitud de la inversión y remarcó el contraste con la situación de las rutas nacionales. “Mientras padecemos el abandono de Nación, la Provincia destina recursos para sostener su red vial”, afirmó el funcionario.

Además, sostuvo que el objetivo es demostrar que “cuando no se roba se puede hacer obra pública”, y valoró el sistema de licitaciones públicas y transparentes para garantizar mejores precios y mayor control de los trabajos.

Según detalló el Gobierno provincial, las tareas no consistirán en repavimentaciones completas, sino en reparaciones específicas destinadas a mejorar la transitabilidad y extender la vida útil de las rutas.

En ese marco, Seghezzo explicó que una de las técnicas principales será el sellado de fisuras, un procedimiento preventivo que evita filtraciones de agua y reduce la aparición de baches. También indicó que las obras podrían comenzar dentro de los próximos 60 a 90 días, una vez completado el proceso administrativo.

La priorización de los trabajos se definió según el nivel de deterioro y el volumen de tránsito, especialmente en corredores utilizados por transporte pesado y circulación regional.

Las seis licitaciones abarcan distintas zonas de la provincia: Reconquista y Vera; San Cristóbal y Tostado; Rafaela; San Javier y La Capital; El Trébol; y las regiones de Rosario y Venado Tuerto.

En total se presentaron 30 ofertas correspondientes a 12 empresas y cuatro uniones transitorias de empresas interesadas en ejecutar los trabajos.