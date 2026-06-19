Prohíben la venta de la yerba mate Antonia en Santa Fe

La Assal emitió una alerta alimentaria y ordenó retirar del mercado la yerba mate marca Antonia por presentar registros irregulares y falta de información obligatoria en su envase.
 
Santa Fe19/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), dependiente del Ministerio de Salud de Santa Fe, prohibió la tenencia, el transporte, la comercialización y la exhibición de la yerba mate marca Antonia en todo el territorio provincial.

La medida fue adoptada tras detectar que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) declarado en el rótulo no corresponde al producto comercializado. Además, el envase no contiene toda la información obligatoria exigida por la normativa vigente.2026-06-19NID_286381O_2

Según explicó el organismo, estas irregularidades impiden garantizar la trazabilidad, legitimidad y seguridad del alimento, por lo que el producto quedó catalogado como falsamente rotulado, en infracción al Código Alimentario Argentino.

Desde Assal recomendaron a la población no adquirir ni consumir esta yerba mate y verificar siempre que los alimentos cuenten con etiquetas completas y registros oficiales válidos.

Los datos identificatorios del producto son:

  • Producto: Yerba Mate
  • Marca: Antonia
  • RNE: Nº 14.00.1379
  • RNPA: Nº 14.024.884

La agencia recordó que ante cualquier duda sobre la procedencia o habilitación de un alimento, los consumidores pueden consultar los registros oficiales antes de realizar la compra.

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