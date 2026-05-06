El Papa León XIV respondió públicamente a las críticas del presidente estadounidense Donald Trump y volvió a marcar diferencias respecto a la política internacional de Washington, especialmente en torno al conflicto nuclear con Irán.

El Pontífice, nacido en Estados Unidos, sostuvo que la misión de la Iglesia sigue siendo “predicar el Evangelio y la paz” y defendió la histórica posición del Vaticano contra las armas nucleares. “Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, expresó.

Las declaraciones surgieron luego de que Trump cuestionara al Obispo de Roma durante una entrevista televisiva, acusándolo de “poner en peligro a muchos católicos” por su postura sobre el programa nuclear iraní.

En este marco, León XIV recordó que la Iglesia mantiene desde hace décadas una posición firme contra el uso y desarrollo de armamento nuclear. Además, advirtió que el actual escenario bélico obliga a revisar conceptos históricos como el de “guerra justa”.

“La legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia”, reconoció el Papa, aunque aclaró que desde el inicio de la era nuclear “todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales”.

Por otro lado, el líder de la Iglesia Católica insistió en que el diálogo internacional debe ser la principal herramienta para evitar conflictos de escala global y remarcó la necesidad de reducir las tensiones diplomáticas.

El cruce entre Roma y Washington se produce en la previa de una reunión clave en el Vaticano: el Papa recibirá en las próximas horas al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un encuentro donde se espera abordar distintos temas vinculados a la política internacional y la situación global.