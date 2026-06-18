Una noche de festejo terminó en tragedia: la policía mató a su perro

Una mujer perdió a su mascota en un confuso episodio con agentes policiales en Los Ángeles. El hecho ocurrió mientras celebraba una victoria de los Knicks en la NBA y quedó registrado en video.

Un episodio ocurrido en la ciudad de Los Ángeles generó indignación y debate en las redes sociales luego de que un perro fuera abatido por agentes policiales durante una intervención realizada en un complejo de departamentos.

La dueña del animal, Marie Marseille, se encontraba celebrando junto a familiares y amigos la victoria de los Knicks en los playoffs de la NBA cuando efectivos del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron al lugar tras recibir denuncias por gritos y disturbios.

Según la versión oficial, los agentes dialogaban con la mujer mientras el perro, llamado Jameson, permanecía a su lado ladrando. Los efectivos le solicitaron que asegurara al animal y, en un primer momento, Marseille cerró la puerta de la vivienda.

Sin embargo, de acuerdo con el informe policial, poco después la puerta volvió a abrirse y Jameson salió del departamento. Los agentes sostienen que el perro se abalanzó sobre uno de ellos, situación que derivó en un disparo que terminó con la vida del animal.

La dueña rechaza esa versión. En declaraciones a medios locales, aseguró que Jameson nunca mostró una actitud agresiva. "No entiendo por qué tuvo que recibir un disparo. No hizo nada", expresó entre lágrimas. También afirmó que el perro no ladró ni gruñó a los uniformados y que simplemente se acercó a uno de ellos.

Jameson tenía dos años y era una mezcla de golden retriever, san bernardo y caniche. Tras el hecho, el cuerpo quedó bajo custodia del Departamento de Servicios para Animales de Los Ángeles.

Las imágenes posteriores al incidente se viralizaron rápidamente en TikTok. En el video se observa a Marseille llorando junto al cuerpo de su mascota, que aún llevaba puesta una camiseta de los Knicks colocada para acompañar los festejos deportivos.

"Estábamos tan felices, solo estábamos celebrando a los Knicks", se escucha decir a la mujer en la grabación, mientras otras personas presentes cuestionaban el accionar policial.

Actualmente, la División de Investigación de Uso de la Fuerza del Departamento de Policía de Los Ángeles lleva adelante una investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos. Las autoridades analizarán testimonios, registros electrónicos y pruebas forenses antes de emitir conclusiones.