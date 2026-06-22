Brasil: ya son seis los detenidos por la muerte de una joven en un salto de bungee

La Justicia brasileña ordenó nuevas detenciones en la causa que investiga la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien cayó desde 40 metros de altura durante una actividad de bungee jumping.

La investigación por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció durante una actividad recreativa en Brasil, sumó este fin de semana tres nuevas detenciones. Se trata de una mujer de 29 años y dos hombres de 25 y 27, integrantes del equipo responsable de la organización y ejecución del salto.

Los arrestos fueron realizados por la Policía Civil del estado de San Pablo bajo la sospecha de ocultamiento de pruebas relevantes para el esclarecimiento del caso ocurrido el pasado 13 de junio en la ciudad de Limeira.

Según explicó la delegada Andréa Levy, a cargo de la investigación, existen indicios de que los sospechosos podrían haber participado en la desaparición de equipos utilizados para registrar la actividad, entre ellos una cámara GoPro que llevaba la víctima al momento del salto y que todavía no fue encontrada.

Además, los investigadores creen que se habrían eliminado archivos digitales que podrían aportar información clave sobre lo sucedido antes, durante y después del accidente.

En el marco de la causa, la Justicia autorizó allanamientos en las viviendas de los acusados y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos para su análisis.

Estas nuevas detenciones se suman a las de los tres instructores responsables de la actividad, quienes fueron arrestados inicialmente bajo la acusación de homicidio con dolo eventual. Con esta medida, ya son seis las personas detenidas en relación con el caso.

Una tragedia que conmocionó a Brasil

El hecho ocurrió en el conocido Ponte do Esqueleto, donde Maria Eduarda participaba de una experiencia de bungee jumping. De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, la joven habría sido autorizada a saltar sin que estuviera colocada la cuerda principal de seguridad.

Un video difundido en redes sociales muestra los segundos previos a la tragedia. Tras el salto, los presentes advirtieron que faltaba el elemento de seguridad indispensable y comenzaron los gritos de desesperación.

La joven cayó desde una altura cercana a los 40 metros. Personal de Bomberos y del Servicio de Atención Móvil de Urgencias acudió rápidamente al lugar, aunque los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados y establecer con precisión cómo se produjo el fatal error que terminó con la vida de la joven.