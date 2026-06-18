El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó que el papa León XIV realizará una visita oficial a ese país durante la primera quincena de noviembre de 2026. El anuncio se produjo luego de una reunión bilateral mantenida en el Vaticano y generó expectativas en distintos países de la región sobre una posible gira sudamericana.

Según detalló el mandatario peruano en declaraciones a medios locales, la agenda del Pontífice incluiría actividades religiosas y encuentros institucionales en varias ciudades del país, entre ellas Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. Además, se evalúa sumar otras escalas como Puno e Iquitos.

La confirmación renovó las especulaciones sobre una eventual visita a la Argentina. Desde hace varios meses, el Gobierno nacional viene trabajando en gestiones diplomáticas para concretar el viaje del líder de la Iglesia Católica.

En mayo, el canciller Pablo Quirno había anticipado que existía una "buena noticia" para los argentinos relacionada con la agenda papal, aunque sin brindar mayores detalles. Previamente, en febrero, la administración de Javier Milei había enviado una invitación formal al Vaticano para que León XIV visite el país.

Por otro lado, autoridades de Uruguay también reconocieron que mantienen conversaciones para intentar incluir a Montevideo dentro de un eventual recorrido regional del Pontífice durante noviembre.

Hasta el momento, el Vaticano no emitió una comunicación oficial destinada a la Conferencia Episcopal Argentina, paso necesario para avanzar en la organización de una visita papal. Sin embargo, la confirmación del viaje a Perú fortaleció las expectativas de que León XIV pueda concretar una gira por Sudamérica antes de finalizar el año.