Estados Unidos puso en marcha un plazo de 60 días para intentar alcanzar un acuerdo permanente con Irán que permita reducir las tensiones en Medio Oriente. El período de negociaciones comenzó este viernes, luego de la firma de un memorándum de entendimiento suscripto por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en Francia.

Según explicó el vicepresidente estadounidense, JD Vance, las conversaciones se extenderán hasta el 17 de agosto. No obstante, desde Teherán ya advirtieron que existen límites que no están dispuestos a negociar.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que su país mantendrá una postura firme durante las conversaciones. “Nos mantenemos firmes en el cumplimiento de las condiciones y las líneas rojas establecidas, así como en la defensa de los intereses de la nación iraní”, afirmó en declaraciones difundidas por medios oficiales iraníes.

Mientras tanto, la situación en el Líbano continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. Durante la madrugada de este viernes, una serie de ataques aéreos israelíes sobre distintas localidades del sur del país dejó al menos 18 muertos y 33 heridos, según informó el Ministerio de Salud libanés.

Las autoridades señalaron que los bombardeos afectaron zonas residenciales y dificultaron las tareas de rescate. Además, indicaron que la cifra de víctimas podría aumentar debido a la existencia de personas desaparecidas.

Por otro lado, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron operaciones militares contra posiciones de Hizbulá en el Valle de la Bekaa y otras áreas del sur libanés. También informaron la muerte de cuatro soldados israelíes tras el impacto de un objeto aéreo sobre un tanque militar, hecho que está siendo investigado.

En este contexto, la continuidad de los enfrentamientos entre Israel y Hizbulá amenaza con complicar los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington y Teherán para reducir la tensión en la región.