La Casa Rosada inició este lunes el proceso de transición en la Vocería Presidencial con un encuentro entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su sucesor en la comunicación oficial, Adrián Ravier.

Tras la reunión, Adorni destacó públicamente el perfil del economista y señaló que tendrá un papel central en la difusión de los principales indicadores económicos y las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. Según expresó, la formación académica de Ravier fue uno de los factores determinantes para su designación.

Por su parte, el nuevo vocero agradeció la confianza del presidente Javier Milei y de Karina Milei, y aseguró que ya trabaja en los primeros pasos de su nueva función.

Sale Javier Lanari de la Secretaría de Prensa

Como una de las primeras decisiones vinculadas al recambio, Adorni anunció que Javier Lanari dejará su cargo al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

Lanari había acompañado a Adorni desde el inicio de la gestión libertaria y se convirtió en uno de sus principales colaboradores dentro del área de comunicación gubernamental. Su función incluyó la coordinación del vínculo con los medios de prensa y la administración de la sala de periodistas de Casa Rosada.

Desde el Gobierno anticiparon que próximamente se informará quién ocupará su lugar dentro de la estructura oficial.

Primera aparición junto a Milei

En sus primeros días como portavoz presidencial, Ravier participará este martes de una actividad organizada por la Fundación Faro, donde compartirá escenario con Milei.

Durante el evento presentará el libro La Batalla por la Macroeconomía, escrito junto al Presidente, antes de un discurso de cierre que brindará el mandatario.

Además, se espera que esta misma semana tenga su debut en las conferencias de prensa oficiales, en un contexto marcado por las discusiones políticas en torno a la situación de Adorni y los pedidos de interpelación impulsados desde sectores de la oposición.