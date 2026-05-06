Dólar hoy: a cuánto cotiza este 6 de mayo de 2026

El dólar oficial cerró a $1415 y el blue cotizó al mismo valor este miércoles 6 de mayo de 2026.
Economía06/05/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

El dólar oficial terminó la jornada a $1415 para la venta y el blue alcanzó el mismo valor en el mercado paralelo.

El dólar oficial minorista cerró este martes 5 de mayo a $1415 para la venta y $1365 para la compra, según la cotización informada por el Banco Central.

En paralelo, el dólar blue registró una suba y también finalizó la jornada en $1415 para la venta, mientras que la compra se ubicó en $1395.

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Por su parte, las cotizaciones financieras continuaron por encima del oficial. El dólar MEP cerró en $1440,94 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1491,03.

En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, quedó en $1839,50 para la venta.

Dentro del mercado mayorista, referencia para operaciones de comercio exterior, la divisa estadounidense terminó en $1393.

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Además, el euro cotizó a $1580 para la compra y $1680 para la venta en el mercado oficial.

Desde el mercado cambiario recordaron que la cotización oficial comienza a difundirse diariamente a partir de las 10 de la mañana, mientras que el valor del dólar blue suele consolidarse entre las 11 y las 11.30 en la City porteña.

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