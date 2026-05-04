El debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos en la provincia de Santa Fe volvió a instalarse en la agenda política en medio de nuevos cuestionamientos al manejo de recursos estatales.

Desde la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro, la transparencia fue uno de los ejes centrales del discurso oficial. Sin embargo, con el correr de los meses, distintos episodios comenzaron a generar dudas y reclamos por la falta de explicaciones en torno a decisiones administrativas y contrataciones.

En este contexto, la atención se centra ahora en la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, un organismo clave en el financiamiento de eventos deportivos, culturales y turísticos, además de acciones institucionales.

Según estimaciones, algunos programas vinculados a este circuito podrían representar entre 2.000 y 4.000 millones de pesos anuales, mientras que el volumen total del sistema oscilaría entre los 5.000 y 10.000 millones. Sin embargo, no existe información pública detallada que permita conocer con precisión cómo se distribuyen esos fondos ni quiénes son los beneficiarios finales.

A esto se suma que, de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2026, la provincia destinaría más de 44.500 millones de pesos a comunicación, publicidad y contenidos, lo que equivale a cifras cercanas a los 120 millones diarios. Pese a la magnitud de estos recursos, no se difundió un desglose completo de los gastos ni de los proveedores involucrados.

Otro punto que genera inquietud es la reiteración de ciertos actores privados en distintos eventos financiados con fondos públicos. Empresas del rubro producción y comunicación aparecen de manera recurrente, lo que abre interrogantes sobre los criterios de adjudicación y la posibilidad de acceso para otros proveedores.

En paralelo, también crecen las preguntas en el ámbito político sobre la falta de controles visibles y la escasa trazabilidad del dinero, en un esquema donde intervienen múltiples organismos y convenios que dificultan reconstruir el recorrido de los fondos.

En este escenario, la discusión vuelve a enfocarse en un aspecto central de la gestión pública: la rendición de cuentas. La ausencia de información clara no solo alimenta el debate político, sino que también pone en cuestión el cumplimiento de los principios de transparencia que fueron planteados como bandera de gobierno.