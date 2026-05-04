En una jornada marcada por la ausencia de operaciones en el mercado local por el Día del Trabajador, el riesgo país argentino mostró una baja y perforó el nivel de los 540 puntos básicos, mientras que las acciones de empresas nacionales que cotizan en el exterior registraron caídas.

En Wall Street, los principales índices comenzaron el mes con resultados dispares. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en alza, mientras que el Dow Jones registró una leve baja.

Sin embargo, el comportamiento de los ADRs argentinos fue mayormente negativo. Empresas como Edenor lideraron las pérdidas, con caídas superiores al 5%, mientras que otras compañías mostraron retrocesos de entre 1% y 4%. En contraste, la plataforma Mercado Libre fue una de las pocas que logró cerrar en positivo.

Por otro lado, los bonos soberanos argentinos operaron con subas generalizadas. Los Bonar registraron incrementos promedio del 0,7%, mientras que los Globales avanzaron cerca del 2%, lo que impulsó la caída del riesgo país hasta los 539 puntos.

En el plano local, no hubo actividad bursátil debido al feriado. No obstante, durante la semana el Banco Central de la República Argentina adquirió unos 390 millones de dólares, aunque las reservas cerraron en 44.483 millones.

Según informes privados, el ingreso de divisas se mantuvo estable, impulsado por colocaciones de deuda y una cosecha agrícola con buenos niveles. Este escenario permitió sostener las reservas y contribuir a una leve baja del tipo de cambio en relación al mes anterior.