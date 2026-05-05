La Comuna de María Teresa anunció la incorporación de un nuevo camión utilitario 0 km, que ya forma parte del parque automotor local. La medida apunta a fortalecer la prestación de los servicios públicos y acompañar el crecimiento de la demanda en la localidad.

Según indicaron desde la gestión comunal, la adquisición responde a una decisión estratégica orientada a modernizar el equipamiento y mejorar la operatividad diaria. En este sentido, el nuevo vehículo permitirá optimizar distintas tareas, reducir los tiempos de respuesta y brindar un servicio más eficiente a los vecinos.

Además, destacaron que este tipo de inversiones impacta de manera directa en la calidad de vida de la comunidad, ya que facilita el desarrollo de trabajos esenciales vinculados al mantenimiento urbano.

En este marco, la incorporación del utilitario se suma a otras acciones impulsadas para mejorar la infraestructura y los servicios en María Teresa, con el objetivo de acompañar las necesidades actuales del pueblo.