María Teresa impulsa un concurso por la enfermería

La iniciativa otorgará hasta $3,5 millones en premios y busca destacar el valor del cuidado de la salud, en medio de la preocupación por el cierre de la Escuela de Enfermería local.
 
Maria Teresa 01/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Comuna de María Teresa lanzó el concurso fotográfico provincial “El cuidado en imágenes”, una propuesta destinada a fotógrafos profesionales y aficionados de toda Santa Fe que busca poner en primer plano el trabajo de enfermeros, enfermeras y estudiantes vinculados al sistema de salud.WhatsApp Image 2026-06-01 at 08.15.41 (2)

La convocatoria surge en un contexto marcado por el cierre de la Escuela de Enfermería que funcionaba en la localidad como extensión áulica del Colegio Superior Nº 50 de Rufino. La decisión generó inquietud entre autoridades locales, estudiantes y vecinos, quienes consideran que la pérdida de este espacio educativo reduce las posibilidades de formación profesional para los jóvenes de la región.WhatsApp Image 2026-06-01 at 08.15.41 (4)

Bajo el lema “Cerrar la Escuela de Enfermería de María Teresa es quitar oportunidades”, el certamen invita a retratar escenas relacionadas con el cuidado de la salud, el compromiso de quienes trabajan en el ámbito sanitario y la dimensión humana de la profesión.

Los organizadores señalaron que el objetivo es promover una reflexión sobre la importancia de la enfermería y visibilizar la necesidad de sostener espacios de capacitación en localidades del interior provincial, donde la demanda de profesionales de la salud continúa siendo una preocupación.WhatsApp Image 2026-06-01 at 08.15.41 (3)

El concurso permanecerá abierto hasta el 22 de junio de 2026. Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías inéditas y competir por premios que alcanzan los 3,5 millones de pesos. Las obras seleccionadas formarán parte de una muestra pública prevista para el 9 de julio en María Teresa, con la posibilidad de recorrer otras localidades santafesinas.WhatsApp Image 2026-06-01 at 08.15.41 (1)

Entre las bases del certamen se establece que no se aceptarán imágenes generadas mediante inteligencia artificial. El jurado tendrá en cuenta criterios como calidad técnica, creatividad, impacto emocional y capacidad para transmitir el valor del cuidado y la formación profesional.

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