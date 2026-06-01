La Comuna de María Teresa lanzó el concurso fotográfico provincial “El cuidado en imágenes”, una propuesta destinada a fotógrafos profesionales y aficionados de toda Santa Fe que busca poner en primer plano el trabajo de enfermeros, enfermeras y estudiantes vinculados al sistema de salud.

La convocatoria surge en un contexto marcado por el cierre de la Escuela de Enfermería que funcionaba en la localidad como extensión áulica del Colegio Superior Nº 50 de Rufino. La decisión generó inquietud entre autoridades locales, estudiantes y vecinos, quienes consideran que la pérdida de este espacio educativo reduce las posibilidades de formación profesional para los jóvenes de la región.

Bajo el lema “Cerrar la Escuela de Enfermería de María Teresa es quitar oportunidades”, el certamen invita a retratar escenas relacionadas con el cuidado de la salud, el compromiso de quienes trabajan en el ámbito sanitario y la dimensión humana de la profesión.

Los organizadores señalaron que el objetivo es promover una reflexión sobre la importancia de la enfermería y visibilizar la necesidad de sostener espacios de capacitación en localidades del interior provincial, donde la demanda de profesionales de la salud continúa siendo una preocupación.

El concurso permanecerá abierto hasta el 22 de junio de 2026. Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías inéditas y competir por premios que alcanzan los 3,5 millones de pesos. Las obras seleccionadas formarán parte de una muestra pública prevista para el 9 de julio en María Teresa, con la posibilidad de recorrer otras localidades santafesinas.

Entre las bases del certamen se establece que no se aceptarán imágenes generadas mediante inteligencia artificial. El jurado tendrá en cuenta criterios como calidad técnica, creatividad, impacto emocional y capacidad para transmitir el valor del cuidado y la formación profesional.