La Comuna de María Teresa puso en marcha el programa “Este Frente Suma”, una propuesta orientada a reconocer a quienes contribuyen diariamente al mantenimiento y la mejora de los espacios que forman parte de la vida comunitaria.



La iniciativa forma parte de la campaña “Yo Amo María Teresa” y apunta a valorar las acciones cotidianas que ayudan a construir un pueblo más limpio, ordenado y agradable para todos sus habitantes.

A través de esta convocatoria, se destacará a vecinos, instituciones y comercios que mantengan en buenas condiciones sus frentes, veredas, espacios verdes y sectores cercanos a sus propiedades. El objetivo es promover hábitos de cuidado que generen un impacto positivo en el entorno urbano y en la calidad de vida de la comunidad.

Desde la gestión comunal señalaron que el programa busca fortalecer la participación ciudadana y el sentido de pertenencia, entendiendo que el crecimiento de la localidad también depende del compromiso de cada vecino con los espacios compartidos.

Los interesados podrán inscribirse para participar de la propuesta, mientras que un jurado evaluará aspectos como la limpieza, el mantenimiento, la creatividad y el cuidado del entorno.

Además, se entregarán reconocimientos en distintas categorías para poner en valor el esfuerzo de quienes colaboran día a día para hacer de María Teresa un lugar cada vez más lindo para vivir.