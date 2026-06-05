CANyF fortalece el aprendizaje con experiencias comunitarias

Los chicos y chicas del CANyF participaron de distintas actividades educativas en instituciones y espacios de la comunidad, promoviendo valores, conocimientos y nuevas experiencias.
 
Maria Teresa 05/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Durante las últimas semanas, los niños y niñas que asisten al CANyF formaron parte de diversas propuestas educativas y recreativas que les permitieron aprender fuera del aula, conocer distintos espacios de la localidad y fortalecer vínculos con la comunidad.714871166_18106185169884085_2058293032716417661_n714955412_18106185241884085_7570167080509480835_n715406051_18106185163884085_8397283928962069747_n

Una de las actividades se desarrolló en la Huerta Taller El Sol, donde los participantes buscaron plantines que luego colocaron en latas recicladas previamente intervenidas por ellos mismos. La experiencia combinó el cuidado del ambiente, el trabajo manual y la importancia de la producción sustentable.

Además, visitaron la Planta de Reciclaje para conocer de cerca el proceso de separación de residuos y reflexionar sobre la necesidad de adoptar hábitos responsables para el cuidado del entorno.
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Otra de las salidas tuvo lugar en Caballos del Viento, donde los chicos aprendieron sobre equinoterapia, equitación y el cuidado de los caballos. Allí pudieron acercarse al trabajo que se realiza con estos animales y descubrir los beneficios que brindan en diferentes ámbitos.

Por otro lado, el CANyF recibió la visita de Ariadna Romero, quien compartió una clase de taekwondo. Durante el encuentro, los participantes conocieron aspectos básicos de esta disciplina y trabajaron valores fundamentales como el respeto, la perseverancia y el compañerismo.

Desde la institución destacaron la importancia de generar este tipo de experiencias, que permiten a los chicos explorar nuevos espacios, aprender de manera práctica y fortalecer su crecimiento personal a través del contacto con la comunidad.

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