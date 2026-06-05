En una entrevista brindada a "Mano a Mano con...", el intendente de María Teresa, Gonzalo Goyechea, expresó su preocupación por el cierre de la Escuela de Enfermería que funcionaba en la localidad y cuestionó duramente la decisión adoptada por el Gobierno de Santa Fe.

El mandatario local señaló que la carrera formaba parte de una estrategia de desarrollo vinculada a la denominada "industria del cuidado", un sector que, según explicó, genera empleo y brinda respuestas a las necesidades de adultos mayores, personas con discapacidad e infancias. Además, recordó que la escuela permitió que vecinos de María Teresa y localidades cercanas pudieran acceder a estudios terciarios sin necesidad de trasladarse a grandes ciudades.

Goyechea sostuvo que el cierre afecta especialmente a quienes no cuentan con recursos para estudiar fuera de sus localidades. También destacó que muchos egresados lograron mejorar sus oportunidades laborales y profesionalizar tareas que ya desarrollaban en instituciones locales como residencias para adultos mayores y espacios de atención comunitaria.

Durante la entrevista, el intendente aseguró que continuará reclamando ante las autoridades provinciales para revertir la medida. En ese sentido, informó que desde el municipio impulsan distintas acciones de visibilización, entre ellas actividades culturales, campañas de difusión y un concurso provincial de fotografía centrado en el trabajo de enfermeros y enfermeras, con premios que alcanzan los 3,5 millones de pesos.

Por otro lado, remarcó que la defensa de la formación en enfermería trasciende a María Teresa y alcanza a toda la región, ya que numerosos estudiantes provenientes de localidades vecinas cursaron y obtuvieron su título en la institución.

Finalmente, Goyechea destacó otros proyectos que impulsa la gestión municipal, como la Escuela de Conducción Comunal gratuita y el desarrollo de una nueva residencia para adultos mayores mediante un esquema público-privado. Según indicó, ambas iniciativas surgieron a partir de procesos de participación ciudadana y buscan generar oportunidades de crecimiento para la comunidad.