En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, se conocieron nuevos detalles sobre las refacciones realizadas en su vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La información surgió a partir de la declaración judicial de Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien aseguró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante los trabajos.

Según indicó, las obras se desarrollaron durante diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, sobre un lote de 400 metros cuadrados. Las reformas incluyeron pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín.

Además, entre los gastos mencionados aparece una parrilla de lujo valuada en alrededor de 15.000 dólares, uno de los puntos que más llamó la atención dentro del detalle de las mejoras realizadas en la propiedad.

El monto declarado por el contratista supera ampliamente los 120.000 dólares que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda. Por eso, la Justicia busca determinar si existe una desproporción entre los ingresos del funcionario y su patrimonio.

Mientras avanza la causa, los datos aportados por Tabar suman repercusión política y mediática alrededor del origen de los fondos utilizados para las refacciones.