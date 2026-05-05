El contratista Matías Tabar, responsable de las refacciones en la vivienda del jefe de Gabinete Manuel Adorni, declaró ante la Justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo por los trabajos realizados en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La declaración se dio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Según explicó Tabar, las obras incluyeron pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín, sobre un lote de 400 metros cuadrados.

De acuerdo con su testimonio, los trabajos se extendieron durante diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, y representaron una inversión superior al valor inicial de compra del inmueble, que habría sido de unos 120.000 dólares.

En su presentación en los tribunales de Comodoro Py, el contratista aportó documentación respaldatoria, como contratos, presupuestos y facturas. Además, puso su teléfono celular a disposición para peritajes, con el objetivo de analizar las comunicaciones mantenidas tanto con el funcionario como con su esposa, Bettina Angeletti.

La causa continuará este miércoles con la declaración de Leandro Miano, vinculado a operaciones financieras relacionadas con otras propiedades del jefe de Gabinete. Se espera que aporte elementos para verificar los movimientos económicos bajo análisis.