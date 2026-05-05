Escándalo en Santos por una agresión de Neymar

El fútbol brasileño atraviesa un fuerte escándalo interno en Santos FC luego de que Robson de Souza Jr., conocido como Robinho Jr., denunciara una agresión por parte de Neymar durante un entrenamiento.

El episodio habría ocurrido el domingo 3 de mayo en el predio Rei Pelé, en medio de una práctica del plantel profesional. Según trascendió, todo comenzó después de una jugada en la que el juvenil de 18 años gambeteó a Neymar, lo que derivó en un intercambio verbal entre ambos.

La discusión escaló rápidamente y, de acuerdo con la denuncia, terminó con un forcejeo y una cachetada del capitán de Santos contra el hijo del exdelantero Robinho. La situación generó preocupación dentro del vestuario, especialmente en la previa de un nuevo compromiso por Copa Sudamericana.

Ante la repercusión del caso, Santos emitió un comunicado en el que confirmó la apertura de una investigación interna. La institución informó que, por decisión de la presidencia, el Departamento Jurídico quedó a cargo de analizar lo ocurrido y determinar eventuales medidas.

Por otro lado, el entorno de Robinho Jr. ya presentó una serie de exigencias al club. Entre ellas, solicitaron acceso a las cámaras de seguridad del entrenamiento, un informe sobre posibles sanciones y una reunión formal para tratar la rescisión del contrato del jugador.

El juvenil sostiene que no están dadas las condiciones mínimas de seguridad para continuar trabajando en la institución. Si bien Neymar habría intentado pedir disculpas luego del incidente, la relación entre ambos quedó seriamente afectada.