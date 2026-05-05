El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó en Rosario de la inauguración de la muestra “Instantáneas de gloria”, una exposición fotográfica que repasa la trayectoria de Lionel Messi a través de 150 imágenes.

La actividad se llevó a cabo en el Museo del Deporte Santafesino y es organizada por el Gobierno provincial junto a Lotería de Santa Fe. La muestra, con entrada libre y gratuita, podrá visitarse hasta el 24 de mayo.

Durante el acto, Pullaro destacó el valor simbólico de la exposición y remarcó la figura del capitán de la selección argentina como referente dentro y fuera del campo de juego. “Es un orgullo que Messi sea santafesino y rosarino, no solo por su talento, sino también por los valores que representa”, señaló.

El mandatario también subrayó que la propuesta permite conocer una faceta más íntima del deportista: “Muestra a la persona detrás del jugador, su evolución a lo largo del tiempo”.

Por su parte, la ministra de Cultura, Susana Rueda, valoró el impacto del museo en la ciudad y lo vinculó con el proceso de transformación urbana de Rosario, en el marco de las obras previstas para los próximos eventos deportivos.

El autor de la muestra, el fotógrafo Gustavo Ortiz, explicó que el recorrido comienza con los Juegos Olímpicos de 2008 y atraviesa distintos hitos de la carrera de Messi, como las Copas América y los mundiales. Según indicó, el objetivo es reflejar su crecimiento, desde sus primeros pasos en la selección hasta su rol actual como líder.

En este contexto, Pullaro también enmarcó la iniciativa en un año clave para la provincia, que será sede de los Juegos Suramericanos 2026, con actividades previstas en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Tras su paso por Rosario, la muestra iniciará una recorrida itinerante por distintas ciudades de la provincia, entre ellas Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista.