La localidad de Hughes vivió este jueves una jornada histórica con la inauguración del edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 224 “Patagonia Argentina”, una obra financiada íntegramente por el Gobierno de Santa Fe con una inversión superior a los 6.350 millones de pesos.

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó la importancia de la educación pública y el rol que cumplen las comunidades del interior en el desarrollo de la provincia y del país. En ese marco, aseguró que existe “un camino diferente para la Argentina”, basado en el trabajo conjunto, el esfuerzo y la construcción colectiva de soluciones.

Dirigiéndose a los estudiantes, el mandatario los alentó a comprometerse con sus proyectos personales y a trabajar unidos para fortalecer sus comunidades. Además, remarcó que el esfuerzo y la educación son herramientas fundamentales para alcanzar nuevas oportunidades.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, representantes locales y miembros de la comunidad educativa. Entre ellos estuvieron los ministros José Goity y Lisandro Enrico, la senadora Leticia Di Gregorio, el presidente comunal Mauricio Donati y la directora de la institución, Marisa Castiñeira.

Una escuela esperada durante años

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, resaltó que el nuevo edificio fue diseñado para brindar comodidad y funcionalidad a docentes y estudiantes. La escuela cuenta con diez aulas, laboratorio, salón de usos múltiples, cantina y espacios destinados a la cooperadora.

Por su parte, la directora Marisa Castiñeira señaló que la inauguración representa la concreción de años de trabajo y gestiones. También destacó que el nuevo establecimiento permitirá garantizar mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de los jóvenes de la localidad.

En tanto, el presidente de la cooperadora escolar, Hernán Seibene, recordó que el proyecto demandó más de una década de esfuerzos y celebró que finalmente la comunidad educativa pueda contar con un edificio propio.

Más infraestructura y mejoras urbanas

La obra fue ejecutada por la empresa De Paoli y Trosce Constructora y abarca una superficie total de 5.000 metros cuadrados.

Entre sus instalaciones se destacan un patio central de 1.600 metros cuadrados, una cancha multideportiva, un aula-taller para prácticas científicas, un salón de usos múltiples de 215 metros cuadrados y una biblioteca de 110 metros cuadrados.

Además, el proyecto incluyó mejoras en el entorno urbano, con la construcción de pavimento de hormigón armado sobre los tres frentes del predio y el entubamiento de una zanja sobre calle José Hernández, optimizando la accesibilidad y la circulación en el sector.