La conductora Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público luego de atravesar un cuadro de bronquitis y resfrío que la obligó a suspender sus últimas apariciones televisivas por recomendación médica.

Durante el fin de semana, la periodista Débora D’Amato compartió una imagen en redes sociales donde se la ve participando del cumpleaños de su histórica asistente Elvira, acompañada por un grupo cercano de amigos. Según indicó, la conductora no solo se encuentra recuperada, sino que estaría en condiciones de retomar su actividad habitual en los próximos días.

Además, este domingo trascendió otra fotografía en la que Legrand volvió a ser anfitriona de su tradicional “té de los domingos”, un encuentro íntimo que suele realizar en su domicilio. En la imagen aparece junto a figuras como Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina, “Dany” Mañas y Martín Cabrales.

En este contexto, todo indica que la histórica conductora regresaría esta semana a su programa La Noche de Mirtha, luego de dos semanas de ausencia, lo que generó preocupación entre sus seguidores.