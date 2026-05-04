La actriz Maia Reficco y el piloto Franco Colapinto confirmaron públicamente su relación durante el Gran Premio de Miami 2026, donde se dejaron ver juntos por primera vez ante las cámaras.

La pareja llegó tomada de la mano al circuito, en un gesto que marcó el fin de las especulaciones que venían circulando en redes sociales desde hacía semanas. Durante el evento, ambos compartieron distintos momentos que rápidamente se viralizaron.

En lo deportivo, Colapinto tuvo una destacada actuación y finalizó en el octavo puesto, sumando puntos importantes para su equipo en la Fórmula 1 y consolidando uno de sus mejores desempeños desde su llegada a la categoría.

El fin de semana también tuvo la presencia de Lionel Messi, quien asistió junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. En ese contexto, se dio un encuentro distendido entre el futbolista y Reficco que no tardó en replicarse en redes.

Además, la pareja compartió imágenes junto a la familia Messi, lo que potenció aún más la repercusión del viaje. Las fotos incluyeron escenas dentro del circuito, momentos de relax y también el traslado hacia Miami.

Por otro lado, Reficco publicó un álbum de fotos en sus redes mostrando detalles del viaje, mientras que Colapinto acompañó con comentarios que reflejaron el vínculo entre ambos. Entre las imágenes más comentadas se destacó una postal abrazados, con miradas cómplices, y otra del piloto descansando el vuel .

De esta manera, ambos dieron inicio a una etapa más visible de su relación, que ya comienza a generar fuerte impacto en el público y en el entorno digital.