La cantante colombiana Shakira se sumó a las repercusiones por la destacada actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Tras el triunfo por 3 a 0 frente a Argelia, la artista expresó su admiración por el capitán albiceleste a través de las redes sociales.

Messi fue la gran figura del encuentro al marcar los tres goles del equipo dirigido por Lionel Scaloni, una actuación que generó elogios de distintas personalidades del deporte y el espectáculo.

Entre ellos apareció Shakira, quien compartió en sus historias de Instagram una publicación realizada por el propio futbolista y acompañó la imagen con una breve pero contundente frase: “Magia pura”.

El mensaje llamó la atención de sus seguidores y volvió a poner de manifiesto la admiración que despierta el rosarino a nivel internacional. La cantante, además, tiene una presencia especial en esta Copa del Mundo, ya que interpreta “Dai Dai”, la canción oficial elegida por la FIFA para el torneo.

Mientras continúa con su gira por Norteamérica, Shakira también presentó recientemente nuevas prendas de su merchandising oficial, inspiradas en parte en su participación vinculada al Mundial. Entre los productos disponibles se encuentran remeras, camisetas, pañuelos y otros artículos temáticos para sus seguidores.