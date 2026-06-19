Juanita Tinelli quedó en el centro de la atención mediática luego de que trascendieran versiones sobre una supuesta denuncia por violencia de género contra su ex novio, Bautista Cuiña. Sin embargo, la modelo salió a desmentir públicamente esa información y aseguró que nunca inició una acción judicial.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli intentó aclarar la situación y afirmó que se encuentra “muy tranquila”. Además, negó otros rumores que circularon en las últimas horas: “No realicé una denuncia, no tengo botón antipánico y tampoco viajaré al Mundial”, expresó.

La joven también reaccionó con ironía a algunos comentarios que recibió en redes sociales, donde varios usuarios la compararon con la cantante estadounidense Britney Spears debido a distintos episodios mediáticos que protagonizó en los últimos meses.

No obstante, según trascendió, durante una intervención policial ocurrida días atrás en un establecimiento de Costanera Norte, habría existido una declaración inicial de Juanita en la que manifestó haber recibido un golpe por parte de su expareja. De acuerdo con el parte policial difundido, la joven habría señalado que Bautista Cuiña le propinó un golpe en el rostro.

Pese a ello, la modelo no aceptó asistencia médica del SAME en ese momento y posteriormente no se presentó a ratificar una denuncia ante la Unidad Fiscal correspondiente, por lo que la situación no avanzó judicialmente.

En las últimas horas, al ser consultada por periodistas a la salida de la obra Sex, de José María Muscari, volvió a negar que exista una denuncia formal. “Estoy bien, no hice ninguna denuncia”, sostuvo.

Además, calificó como “muy invasiva” la exposición pública del tema y lanzó una frase dirigida a la madre de Bautista Cuiña que rápidamente generó repercusión: “Que siga vendiendo electrodomésticos”, expresó ante las cámaras.

El episodio continúa generando comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, mientras la modelo insiste en que no existe ninguna denuncia en curso contra su ex pareja.