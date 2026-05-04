El músico guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió al público durante su tercera función en el Movistar Arena de Buenos Aires al compartir escenario con la cantante cordobesa Euge Quevedo.

El momento se dio hacia el cierre del espectáculo “Lo que el SECO no dijo”, cuando comenzó a sonar Fuiste tú, uno de los temas más reconocidos de su repertorio. En ese contexto, Quevedo apareció en escena y desató la ovación de los presentes.



Ambos artistas interpretaron el tema en formato dúo, en una presentación que fue celebrada por los miles de asistentes que colmaron el estadio. El show formó parte de una serie de funciones completamente agotadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, Arjona expresó su agradecimiento a la cantante a través de sus redes sociales, donde destacó el encuentro y la energía compartida durante la presentación.

En paralelo, el artista continúa con su residencia en el país, con varias fechas programadas a lo largo del mes de mayo. Por otro lado, en los días previos también mantuvo un encuentro con el referente del cuarteto cordobés La Mona Jiménez, en el hotel donde se hospeda.