El Gobierno de la provincia de Santa Fe llevó adelante este lunes un nuevo procedimiento para desactivar un punto de venta de drogas en barrio Cabal, en la capital provincial. Con esta intervención, ya son 116 los búnkeres derribados durante la actual gestión, en el marco de la Ley de Microtráfico.

El operativo se concretó en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen 6934 y fue coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con orden judicial.

El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, explicó que se trata del quinto punto de venta desactivado en la ciudad de Santa Fe. Además, remarcó que estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la violencia asociada al narcotráfico a nivel barrial.

En esa línea, sostuvo que, tras el primer tramo del año, se observa una baja en los niveles de violencia respecto de períodos anteriores. Según indicó, esto responde a una combinación de políticas que incluyen la persecución del microtráfico, el control en las cárceles y una mayor presencia policial en las calles.

Por su parte, el fiscal Arturo Haidar detalló que el inmueble había sido investigado desde 2024 y que en distintos allanamientos se detectaron maniobras vinculadas a la venta de estupefacientes, como cocaína fraccionada, además de armas, municiones y dinero en efectivo.

Uno de los aspectos que complicaba la situación era que el lugar volvía a ser ocupado de manera ilegal cada vez que quedaba deshabitado, lo que generaba reiterados conflictos en la zona. En el último operativo, incluso, se encontraron perros en el interior del inmueble, aunque sin presencia de personas.

En tanto, el fiscal Franco Carbone destacó que el sitio había sido allanado en más de ocho oportunidades, con secuestro de droga y detenciones, lo que derivó en condenas judiciales. “Esto marca un antes y un después en este lugar”, afirmó.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que este tipo de intervenciones se sostienen desde comienzos de 2024 y apuntan a desarticular estructuras del narcotráfico en escala local, con un trabajo coordinado entre organismos de seguridad, la Justicia y los gobiernos locales.