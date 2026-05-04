El Gobierno de Santa Fe avanzó este fin de semana con nuevas intimaciones a familiares de alumnos identificados como autores de amenazas en escuelas, en el marco de un mecanismo administrativo y patrimonial que busca recuperar los costos de los operativos de seguridad.

Entre viernes y sábado se cursaron 11 notificaciones en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín, por un monto total superior a los 36 millones de pesos.

Las intimaciones incluyen el detalle de la deuda y los medios de pago. El plazo establecido es de cinco días; una vez vencido, los antecedentes son derivados a la Fiscalía de Estado para su ejecución.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que se trata de una indemnización civil destinada a resarcir el gasto público generado por cada intervención. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme a la normativa vigente”, señaló.

Además, indicó que los montos se calculan según los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, móviles policiales, brigadas especializadas —incluidas las de explosivos— y horas de servicio.

En este contexto, desde el Gobierno remarcaron que la medida apunta a que los responsables asuman las consecuencias económicas de los hechos, en su mayoría protagonizados por menores de edad. También advirtieron que, en caso de incumplimiento, pueden aplicarse medidas como embargos de sueldo o inhibiciones de bienes.