El Capi Tour recorrió el sur santafesino

La iniciativa, impulsada por Leticia Di Gregorio, acercó propuestas deportivas a distintas localidades como antesala de los Juegos Suramericanos 2026.
Santa Fe04/05/2026Redacción Canavese & AsocRedacción Canavese & Asoc

La senadora provincial Leticia Di Gregorio promovió la llegada del Capi Tour al sur de la provincia de Santa Fe, en el marco de las actividades previas a los XIII Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollarán en septiembre.

La propuesta recorrió localidades como Teodelina, Firmat, Villa Cañás y Wheelwright, donde vecinos participaron de actividades deportivas, recreativas y espacios de encuentro vinculados al deporte. En Venado Tuerto, el tour ya había tenido su paso previamente.

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En ese contexto, Di Gregorio destacó la importancia de este tipo de iniciativas al señalar que el deporte funciona como una herramienta de inclusión y formación, además de permitir que niños y jóvenes accedan a nuevas experiencias en sus propias localidades.

Además, la legisladora subrayó la necesidad de federalizar estas propuestas, con el objetivo de que no se concentren únicamente en grandes ciudades, sino que también lleguen a comunidades del interior con fuerte participación juvenil.

El Capi Tour forma parte de una estrategia del Gobierno provincial para acercar los Juegos Suramericanos a toda la provincia. En cada parada se desarrollaron estaciones deportivas, clases abiertas y actividades lúdicas, con la presencia de Capi, la mascota oficial del evento.

Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre en distintas sedes de la provincia de Santa Fe, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en 43 disciplinas.

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