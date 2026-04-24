El mercado cambiario inicia este viernes 24 de abril con nuevas referencias para las distintas cotizaciones del dólar en la Argentina.

Según informó Agencia NA, el dólar oficial en el Banco Nación abrirá la jornada a $1.361,86 para la compra y $1.412,88 para la venta.

En tanto, el dólar blue se ubica en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $1.383 para la compra y $1.392 para la venta.

Dentro de las opciones financieras, el dólar MEP aparece en $1.424,40, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.482,04.

Además, el dólar tarjeta registra una cotización de $1.839,50 para la venta.