Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 2 de junio

Las distintas cotizaciones de la moneda estadounidense registran movimientos en el inicio de la jornada financiera de este martes.
 
Mercados02/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes 2 de junio a $1.393,99 para la compra y $1.444,58 para la venta, según los valores informados al comienzo de la jornada.

Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, manteniéndose como una de las referencias más observadas por los ahorristas.

En tanto, el dólar mayorista comenzó la rueda en $1.417 para la compra y $1.426 para la venta, mientras que el dólar MEP cotizó a $1.438,60.

Por otro lado, el dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado principalmente para operaciones financieras y transferencias al exterior, se ubicó en $1.490,97.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se aplica a consumos realizados en moneda extranjera, abrió con una cotización de venta de $1.878,50.

Cotizaciones destacadas

  • Dólar Oficial: Compra $1.393,99 / Venta $1.444,58
  • Dólar Blue: Compra $1.415 / Venta $1.435
  • Dólar Mayorista: Compra $1.417 / Venta $1.426
  • Dólar MEP: $1.438,60
  • Dólar CCL: $1.490,97
  • Dólar Tarjeta: $1.878,50
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