Argentina redefine su estrategia nuclear con foco exportador

El Gobierno nacional presentó los lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026, un plan que busca potenciar las exportaciones, fortalecer la seguridad energética y consolidar el liderazgo tecnológico del país en la región.
Mercados02/06/2026 Felipe Aguilera

La Secretaría de Asuntos Nucleares dio a conocer un documento estratégico que establece los principales objetivos para el desarrollo del sector nuclear argentino durante los próximos años. La iniciativa apunta a transformar las capacidades científicas y tecnológicas del país en una fuente de crecimiento económico y generación de divisas.

Entre los ejes centrales del plan se encuentra la expansión de las exportaciones de productos, servicios y tecnología nuclear. El Gobierno considera que Argentina cuenta con experiencia y conocimiento acumulado para competir en mercados internacionales vinculados al ciclo del combustible nuclear y otras aplicaciones de alto valor agregado.

MAPA-URANIO

Otro de los puntos destacados es el aprovechamiento de los recursos uraníferos nacionales. En este contexto, la provincia de Chubut aparece como una pieza clave debido a la presencia de importantes yacimientos, entre ellos Cerro Solo, considerado uno de los mayores depósitos de uranio del país y de América Latina.

La estrategia también busca fortalecer la participación de la energía nuclear dentro de la matriz energética nacional, garantizando estabilidad en el abastecimiento eléctrico y complementando el crecimiento de las energías renovables. Además, prevé reforzar la formación de profesionales especializados mediante una mayor articulación entre universidades, centros de investigación y el sector productivo.

Por otro lado, el documento propone una mayor participación del sector privado en proyectos vinculados a la industria nuclear, mientras que organismos estatales como la Comisión Nacional de Energía Atómica continuarán desempeñando un rol central en investigación, desarrollo tecnológico y capacitación de recursos humanos.

Según los lineamientos oficiales, la intención es aprovechar las capacidades que posee Argentina en el dominio del ciclo completo del combustible nuclear para generar inversiones, ampliar exportaciones y consolidar su posición como referente regional en aplicaciones nucleares para la industria, la medicina y la generación de energía.

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