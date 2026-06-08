Google pagará US$920 millones por mes a una firma de Musk

La compañía utilizará infraestructura de xAI para fortalecer el rendimiento de Gemini, su plataforma de inteligencia artificial para empresas.

Google y xAI, la empresa de inteligencia artificial perteneciente al ecosistema tecnológico de Elon Musk, firmaron un acuerdo que contempla pagos por US$920 millones mensuales para acceder a capacidad de procesamiento destinada al desarrollo y funcionamiento de sistemas de IA.

Según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el contrato se extenderá hasta junio de 2029 y representa una inversión total cercana a los US$30.000 millones.

El objetivo principal del acuerdo es garantizar la potencia informática necesaria para responder a la creciente demanda de Gemini Enterprise, la solución de inteligencia artificial que Google ofrece al sector corporativo.

Como parte de la alianza, Google tendrá acceso a unas 110.000 GPU de Nvidia instaladas en centros de datos administrados por xAI y SpaceX. Estos procesadores especializados son fundamentales para entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial y ejecutar tareas complejas a gran velocidad.

Aunque Google cuenta con una de las infraestructuras tecnológicas más importantes del mundo, la empresa explicó que este acuerdo permitirá cubrir necesidades específicas de corto plazo vinculadas al crecimiento de sus servicios basados en IA.

Por otro lado, xAI también mantiene contratos similares con otras compañías del sector. Entre ellas se encuentra Anthropic, desarrolladora del chatbot Claude, que utiliza parte de la capacidad del centro de datos Colossus 1, uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos impulsados por Elon Musk.

La operación refleja la creciente competencia entre las principales empresas tecnológicas por acceder a recursos de procesamiento cada vez más demandados en el negocio de la inteligencia artificial.