Un hecho generó preocupación en la provincia del Chaco luego de que se encontrara un proyectil dentro de una escuela de la ciudad de Resistencia. El episodio se registró el miércoles por la tarde en la Escuela de Educación Secundaria N° 109 “Dr. Hugo Mitoire”, ubicada en el barrio Villa Perrando.

Según informaron fuentes oficiales, la bala fue hallada en el baño de mujeres, apoyada sobre el depósito de un inodoro. Se trataba de un cartucho calibre 11.25 que no había sido percutado. Ante la situación, las autoridades del establecimiento dieron aviso inmediato a la Policía.

Efectivos de la Comisaría Segunda se presentaron en el lugar, constataron el hallazgo y procedieron al secuestro del proyectil. Además, realizaron tareas de preservación en la zona con el objetivo de resguardar posibles pruebas.

De acuerdo a lo informado, no hubo detonaciones ni personas heridas dentro del establecimiento. Sin embargo, se iniciaron actuaciones para determinar cómo llegó la bala al lugar y quién podría haberla dejado allí.

En este marco, se prevé la toma de testimonios y el análisis de movimientos dentro de la institución durante la jornada escolar. Desde la Policía del Chaco advirtieron que este tipo de hechos constituye un delito y no debe considerarse una simple broma.

El episodio se da en un contexto de creciente preocupación por amenazas en ámbitos educativos. En las últimas horas, autoridades del área de Cibercrimen confirmaron que se investigan más de 130 casos en la provincia y ya fueron identificados cuatro perfiles vinculados a mensajes intimidatorios en redes sociales.