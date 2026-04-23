Un joven de 16 años fue imputado este jueves en los Tribunales de Rufino por un hecho de amenazas ocurrido días atrás en una institución educativa de la ciudad.

La audiencia estuvo a cargo de la fiscal Rafaela Floritt, quien le atribuyó al adolescente los delitos de intimidación pública y amenazas agravadas anónimas, en concurso ideal.

Según la investigación, el episodio se registró el viernes 17 de abril en el Colegio Nacional 50, donde el menor habría escrito un mensaje amenazante en una pared del baño de varones.

En este marco, la causa se tramita bajo el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, ya que el acusado es menor de edad pero imputable según la legislación vigente.

Por otro lado, las autoridades continúan con las actuaciones para determinar el alcance del hecho y eventuales medidas a seguir.