Dos muertos tras un choque con una camioneta que huía de Gendarmería

Las víctimas viajaban desde Cafayate para disputar un partido de fútbol cuando fueron impactadas por una camioneta que intentaba escapar de un control de Gendarmería.

Una tragedia vial conmociona a las comunidades de Cafayate y Colalao del Valle. Dos hombres murieron y otros tres resultaron heridos luego de que una camioneta que huía de un control de Gendarmería Nacional chocara de frente contra el vehículo en el que viajaban.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, en el límite entre las provincias de Tucumán y Salta. Cinco amigos se dirigían desde Cafayate hacia Catamarca para participar de un encuentro de fútbol de veteranos cuando fueron sorprendidos por la maniobra de una Ford Ranger azul que intentaba evadir a las fuerzas de seguridad.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Jesús Horacio “Cuty” Cancino, de 61 años, y Vidal Chauqui, de 64, quienes fallecieron en el lugar debido a la violencia del impacto.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la camioneta sospechosa se había ocultado cerca del acceso a Colalao del Valle luego de evitar un control. Al ser detectados por los efectivos, sus ocupantes realizaron una maniobra de giro en “U” sobre la ruta y terminaron impactando de frente contra una Chevrolet S10.

Los otros tres ocupantes del vehículo sufrieron diversas lesiones. Uno de ellos, Anacleto Suárez, permanecía internado en terapia intensiva en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate, aunque fuera de peligro.

Durante la inspección de la camioneta involucrada, los gendarmes encontraron 24 bultos que contenían 457 kilos de hojas de coca en estado natural, además de bolsas de bicarbonato de sodio, una máquina para contar billetes y documentación que quedó bajo análisis judicial.

Por orden de la Fiscalía del Centro Judicial Monteros, fueron detenidos Julio Agustín Sosa, de 26 años, y Jennifer Fernanda Mamaní, de 21, quienes quedaron imputados por doble homicidio culposo y lesiones graves.

Mientras avanza la investigación, familiares de las víctimas expresaron su dolor y cuestionaron el operativo. A través de redes sociales denunciaron demoras en la asistencia y en el levantamiento de los cuerpos, reclamando explicaciones sobre lo ocurrido.

La conmoción también alcanzó al club Unión Calchaquí, donde jugaban Cancino y Chauqui. La institución los despidió con un mensaje en el que destacó su trayectoria deportiva y humana.