El FC Barcelona confirmó que Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y no volverá a jugar en lo que resta de la temporada.

El parte médico oficial indicó que el atacante seguirá un tratamiento conservador, sin necesidad de intervención quirúrgica. La lesión se produjo durante el partido ante Celta de Vigo, cuando el joven delantero marcó de penal y, en pleno festejo, sintió una molestia que obligó a su reemplazo inmediato.

En este contexto, desde el club llevaron tranquilidad respecto a su evolución. Si bien se perderá los compromisos finales de La Liga, los tiempos estimados de recuperación —que en este tipo de lesiones suelen rondar entre tres y cinco semanas— permitirían que llegue en condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por otro lado, el triunfo ante Celta le permitió al Barcelona sostener la ventaja en la cima del campeonato y acercarse al título, aunque la baja de Yamal representa una ausencia sensible en el tramo decisivo.