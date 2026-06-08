A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección argentina mantiene la atención puesta en el estado físico de varios futbolistas que arrastran lesiones sufridas durante el cierre de la temporada europea y sudamericana.

Los jugadores que continúan trabajando de manera diferenciada son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. Los tres permanecen bajo seguimiento médico mientras el cuerpo técnico espera su evolución para determinar si podrán estar disponibles para la competencia.

Entre ellos, Molina presenta el panorama más alentador. El lateral del Atlético de Madrid se recupera de un desgarro sufrido semanas atrás y los tiempos de rehabilitación permitirían que llegue en condiciones para disputar el Mundial.

Distinta es la situación de Montiel. El defensor de River Plate sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho durante las instancias finales del Torneo Apertura y todavía no pudo reincorporarse a los entrenamientos grupales. Su presencia en la lista definitiva aparece cada vez más comprometida.

Por su parte, Leandro Paredes continúa recuperándose de una distensión en el isquiotibial derecho. El mediocampista de Boca Juniors arrastra la molestia desde un encuentro por la Copa Libertadores y tampoco pudo participar del reciente amistoso ante Honduras.

En contraste, Nicolás Paz mostró una evolución positiva y este domingo volvió a entrenarse a la par de sus compañeros. También existen buenas expectativas respecto a la recuperación de Julián Álvarez, quien continúa con un plan especial de descanso para llegar en óptimas condiciones al certamen.

Además, Emiliano Martínez sigue avanzando favorablemente tras la lesión que sufrió semanas atrás, mientras que Lionel Messi, Cristian Romero y Nicolás González también dejaron atrás distintas molestias físicas y evolucionan de acuerdo con lo previsto.

En este contexto, Scaloni mantiene abierta la posibilidad de realizar modificaciones en la convocatoria. La decisión final dependerá de la recuperación de los futbolistas lesionados y de las necesidades tácticas que presente el equipo antes del debut mundialista.