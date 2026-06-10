Lionel Messi volvió a brillar con la Selección argentina en el último amistoso previo al Mundial 2026, al marcar el 2-0 de penal en la victoria 3-0 frente a Islandia en Auburn, Alabama. El delantero ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo y apenas 119 segundos después convirtió, demostrando su nivel y recuperando confianza.

“Disfrutándolo desde el principio, tenía ganas de jugar un rato”, expresó Messi, quien llegó a la concentración con una molestia física y valoró haber terminado el partido sin inconvenientes: “Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenés la molestia”.

El rosarino destacó que al equipo todavía le queda una semana de preparación para el debut mundialista frente a Argelia y remarcó la ambición del grupo: “Este grupo sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir”.

En un mensaje directo a los hinchas, Messi aseguró: “Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos siempre”. Además, subrayó la competitividad del equipo: “Es una Selección muy competitiva”, lista para enfrentar cualquier desafío bajo presión.

Con el gol frente a Islandia, Messi alcanzó los 117 tantos con la camiseta argentina, convirtiéndose en el goleador más longevo de la historia de la Selección, superando la marca que mantenía Ángel Labruna desde 1957. Tras el encuentro, compartió en sus redes sociales imágenes y un mensaje de unidad: “Vamos, más juntos que nunca”.