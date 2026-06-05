La Selección argentina avanza con su preparación para el Mundial y este jueves llevó adelante una nueva jornada de entrenamientos en Estados Unidos, donde el entrenador Lionel Scaloni empezó a delinear la formación que podría enfrentar a Honduras el próximo sábado desde las 21, en Texas.

Uno de los principales focos de atención pasa por el lateral derecho. Las molestias físicas que arrastran Nahuel Molina y Gonzalo Montiel obligaron al cuerpo técnico a evaluar alternativas para cubrir ese sector. En ese contexto, Agustín Giay aparece como el principal candidato para ocupar ese lugar, por delante de Nicolás Capaldo.

Durante la práctica, Scaloni probó un posible equipo integrado por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.

Además, varios futbolistas trabajaron de manera diferenciada debido a distintas molestias físicas. Lionel Messi, Leandro Paredes, Nico Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel realizaron tareas especiales, mientras que Julián Álvarez todavía no participó de los trabajos de campo pese a haber recibido el alta médica por una molestia en el tobillo izquierdo.

Por otra parte, Emiliano “Dibu” Martínez continúa con su recuperación tras la fractura en el dedo anular de la mano derecha. El arquero entrenó junto al resto de los guardametas y mantiene como objetivo llegar en óptimas condiciones al debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia.

La práctica previa al encuentro será determinante para que Scaloni confirme el equipo o introduzca modificaciones antes del primer amistoso preparatorio rumbo a la Copa del Mundo.