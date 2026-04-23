A cuánto cotiza el dólar este jueves 23 de abril
El mercado cambiario inicia este jueves 23 de abril con distintas referencias del dólar, tanto en el circuito oficial como en las cotizaciones paralelas y financieras.
En el segmento bancario, el dólar oficial en el Banco Nación se ubica en $1.348,48 para la compra y $1.399,75 para la venta. Este valor continúa marcando la referencia formal para operaciones reguladas.
Por otro lado, en el mercado informal, el dólar blue se negocia a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, manteniéndose en línea con el oficial, aunque con una leve diferencia.
En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP cotiza en $1.419,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.473,27, posicionándose como la opción más alta dentro de las alternativas disponibles.
En el segmento mayorista, utilizado principalmente para operaciones comerciales, la divisa se ubica en $1.369 para la compra y $1.378 para la venta.
Finalmente, el dólar tarjeta —aplicado a consumos en el exterior— se ofrece a $1.820, consolidándose como el tipo de cambio más elevado debido a la carga impositiva vigente.