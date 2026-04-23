El mercado cambiario inicia este jueves 23 de abril con distintas referencias del dólar, tanto en el circuito oficial como en las cotizaciones paralelas y financieras.

En el segmento bancario, el dólar oficial en el Banco Nación se ubica en $1.348,48 para la compra y $1.399,75 para la venta. Este valor continúa marcando la referencia formal para operaciones reguladas.

Por otro lado, en el mercado informal, el dólar blue se negocia a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, manteniéndose en línea con el oficial, aunque con una leve diferencia.

En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP cotiza en $1.419,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.473,27, posicionándose como la opción más alta dentro de las alternativas disponibles.

En el segmento mayorista, utilizado principalmente para operaciones comerciales, la divisa se ubica en $1.369 para la compra y $1.378 para la venta.

Finalmente, el dólar tarjeta —aplicado a consumos en el exterior— se ofrece a $1.820, consolidándose como el tipo de cambio más elevado debido a la carga impositiva vigente.