La ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la misa en homenaje al papa Francisco generó nuevas tensiones dentro del Gobierno nacional. El acto se llevó a cabo en la Basílica de Luján al cumplirse un año de su fallecimiento.

La ceremonia contó con la presencia de dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición. Sin embargo, Villarruel no asistió, a pesar de haber confirmado previamente su participación, lo que generó malestar en el entorno presidencial.

Desde la Casa Rosada, sectores cercanos al presidente Javier Milei interpretaron la ausencia como un gesto político en medio de un vínculo que viene deteriorándose desde hace meses. Incluso, calificaron la decisión como un “papelón” y la asociaron a un intento de enviar un mensaje público.

Por otro lado, trascendió que la vicepresidenta evitó participar para no coincidir con referentes del oficialismo, en un contexto de diferencias internas cada vez más marcadas. En este marco, Villarruel explicó que optó por asistir a otra ceremonia religiosa y sostuvo que el acto en Luján había sido “politizado”.

Además, cuestionó la presencia de algunos dirigentes, a quienes definió como parte de “lo peor de la casta política”, lo que profundizó aún más la distancia con el núcleo duro del Gobierno.

El episodio vuelve a poner en evidencia la interna dentro del oficialismo, con señales de tensión que se mantienen y suman nuevos capítulos en la relación entre la vicepresidenta y el entorno presidencial.