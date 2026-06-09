A pocos días de la sesión en la que el oficialismo logró la aprobación de 74 pliegos judiciales, creció el malestar dentro del Gobierno nacional con la senadora Patricia Bullrich. Distintos sectores del oficialismo consideran que la legisladora actuó sin consultar previamente al Poder Ejecutivo al decidir postergar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según trascendió desde ámbitos cercanos a la mesa política del oficialismo, algunos dirigentes sostienen que existían los votos necesarios para avanzar con la iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger. En ese marco, cuestionaron que la suspensión de la sesión generó incertidumbre sobre el respaldo parlamentario al proyecto.

Desde el entorno de Bullrich rechazaron esas críticas y argumentaron que el bloque no contaba con las voluntades suficientes para garantizar la aprobación de la ley. Además, señalaron que la senadora no estaba dispuesta a arriesgar una derrota legislativa por una diferencia mínima de votos.

Uno de los puntos más discutidos del proyecto se encuentra en el capítulo vinculado a expropiaciones, tierras rurales y manejo del fuego. Incluso dentro del oficialismo existen diferencias respecto a la estrategia para lograr los apoyos necesarios en el Senado.

La relación entre Bullrich y algunos sectores cercanos al presidente Javier Milei tampoco atraviesa su mejor momento. Aunque desde el entorno gubernamental intentaron bajar el tono a los rumores de distanciamiento, continúan los cuestionamientos internos por la conducción política y legislativa.

Mientras tanto, el oficialismo busca reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa en las próximas sesiones. La discusión volverá a cobrar protagonismo este jueves, cuando se realice una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, en la que se espera analizar el escenario legislativo y las diferencias internas.