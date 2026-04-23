La Policía de Investigaciones (PDI) realizó este martes tres allanamientos en la localidad de Sanford, departamento Caseros, en el marco de una causa por tenencia ilegal de armas e infracción a la Ley de Estupefacientes. Como resultado, tres jóvenes fueron aprehendidos, dos de ellos menores de edad.

La investigación se inició el pasado 14 de abril, cuando efectivos policiales detectaron la circulación en redes sociales de videos en los que se observaba a personas manipulando armas de fuego y exhibiendo material vegetal compatible con marihuana. A partir de ese contenido, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación de Casilda, bajo la dirección de la fiscal Rocío Cosgaya.

En este marco, la PDI llevó adelante tareas de inteligencia que permitieron identificar a los sospechosos y ubicar los domicilios vinculados a la causa. Con las órdenes judiciales correspondientes, se concretaron allanamientos en viviendas ubicadas en Estanislao López al 700 y 9 de Julio al 700.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron réplicas de armas de fuego, teléfonos celulares y alrededor de 111 gramos de material vegetal que sería marihuana, elementos que serán sometidos a pericias.

Los detenidos fueron trasladados a la Subcomisaría 4ª de la Unidad Regional IV, quedando a disposición de la Justicia. En los operativos también colaboró personal de Inspectoría URIV y de la PDI Distrito Cañada de Gómez.