Allanamientos por fraude al PAMI en Acebal y Wheelwright

Secuestraron 243 ampollas de fentanilo usadas y 50 de morfina sin abrir mientras investigan una estafa de más de 580 millones de pesos.
 
Santa Fe12/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Justicia Federal realizó cinco allanamientos en Acebal y Wheelwright en el marco de una investigación por una presunta defraudación millonaria al PAMI. El monto estimado del fraude supera los 580 millones de pesos.

Los operativos fueron coordinados por la Unidad Fiscal de Rosario, con participación del área de Criminalidad Económica y Trata de Personas, liderada por el Dr. Javier Arzubi Calvo, junto a María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro.pfa_fentanilo

Durante los procedimientos, los investigadores se presentaron en los domicilios de los principales sospechosos, identificados como Martín A., médico cardiólogo, y Martín P., enfermero. Allí, la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina secuestró 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de morfina sin usar, almacenadas en una caja fuerte.

Además de los estupefacientes, se incautó material médico y quirúrgico, incluyendo bisturíes, material orgánico, vacunas y medicamentos inyectables como diazepam, penicilina, diclofenac, ketorolaco y dexametasona.fentanilo_wheel

Por la gravedad del hallazgo, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto intervino por presunta comercialización de estupefacientes e infracciones a la Ley 23.737. Se espera que los sospechosos comparezcan próximamente ante el Juez Federal de Garantías de Venado Tuerto, Dr. Aurelio Cuello Murúa.

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