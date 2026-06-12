Casi la mitad de los pacientes internados por gripe A en Santa Fe durante 2026 son menores de 14 años, según el último Boletín Epidemiológico Provincial, que refleja una escalada sostenida del virus en la población infantil.

De los 278 casos confirmados en hospitales, 123 corresponden a niños y adolescentes, lo que representa un 44,2% del total provincial. El pico de internaciones se concentra en la franja de 5 a 9 años, con 35 casos, mientras que los menores de 6 meses registran 11 internaciones y los adolescentes de 10 a 14 años descienden a 17 casos.

El patrón de mayor incidencia en edad escolar coincide con la alta circulación del virus en entornos educativos, donde el contacto cercano favorece la transmisión. Desde los 2 años, la gripe A se convierte en el virus predominante entre los hospitalizados, desplazando a otros agentes como SARS-CoV-2 y adenovirus que afectan principalmente a lactantes.

En total, los menores de 14 años representan el 59,2% de los 473 casos de virus respiratorios confirmados en la provincia, duplicando los registros del mismo período de 2025. Ante esta situación, el Ministerio de Salud recomienda mantener al día la vacunación antigripal, extremar medidas de higiene respiratoria y consultar al médico ante los primeros síntomas.